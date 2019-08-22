مذكرة تفاهم عراقية بريطانية في مجال الأمن والدفاع

2019/08/22 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن حكومتي العراق وبريطانيا وقعتا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم من بنود عدة في مجال الأمن والدفاع،تضم التعاون بين بغداد ولندن في مكافحة الإرهاب.وقالت الوزارة، في بيان، إن “وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، وقع اليوم مذكرة تفاهم في مجال الأمن والدفاع مع نظيره البريطاني، بن والاس،بمقر وزارة الدفاع البريطانية في لندن”.

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