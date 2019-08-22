اتهامات الحشد الشعبي لأميركا.. الرئاسات الثلاث تدعو للنأي بالعراق عن الصراعات

2019/08/22 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت القيادة السياسية في العراق إلى انتظار التحقيقات الجارية حول استهداف عدد من معسكرات الحشد الشعبي، وأكدت رفضها الحرب والنأي بالبلد عن

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