2019/08/22 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 25 يوليو/تموز والذي نُشر اأمس الخميس ان صانعي السياسات في البنك يشعرون بالقلق من أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي الأوروبي يتطلع إلى حزمة تحفيز في ظل مؤشرات على نمو أضعف للاقتصاد) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي الأوروبي يتطلع إلى حزمة تحفيز في ظل مؤشرات على نمو أضعف للاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).