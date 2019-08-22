مصدر : احباط هجوم داعشي على قرية شمال شرق ديالى

2019/08/22 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر : احباط هجوم داعشي على قرية الاصلاح شمال شرق ديالى

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