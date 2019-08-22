القنصلية الايرانية تقدم اعتذارها الى المواطنة التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد الدولي

2019/08/22 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… قدم معاون القنصل الايراني، اليوم الخميس، اعتذاره الرسمي الى المواطنة التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد الدولي.الدولي.وقال المكتب الاعلامي لنائب لمحافظ النجف الاشرف، هاشم الگرعاوي، في بيان حصلت علي / بدر نيوز/ انه حضر الكرعاوي برفقة معاون القنصل الايراني ومعاون مدير شرطة النجف الاشرف ومدير مكافحة الاجرام ومدير ادارة المطار […]

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