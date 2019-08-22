ماء ذي قار تكشف عن اسباب استمرار شحة المياه بالمحافظة

2019/08/22 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية ماء ذي قار، اليوم الخميس، عن استمرار أزمة شحة المياه في بعض المناطق بالمحافظة، فيما حملت وزارة البلديات والاشغال العامة مسؤولية عدم انجاز المشاريع.وقال معاون مدير الدائرة، عبد الرضا وعيد، ف تصريح لوكالة النبأ للاخبار، ان "الدائرة اتخذت جملة من المعالجات من اجل ايصال الماء الصالح للشرب لعدة مناطق".

وأضاف، "هناك مشاكل لا تزال مستمرة في مناطق الاطراف التي تبعد عن مصادر التغذية، بسبب خروج اغلب المشاريع الرئيسية عن الخدمة".

واشار وعيد الى، ان "السبب الاخر هو الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي والذي يسبب انخفاض في تدفق المياه بالخطوط الناقلة، ما يسبب خلل في ايصال الماء الى تلك المناطق".

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