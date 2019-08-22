تركيا تؤكد مواصلة البحث والتنقيب عن الغاز شرقي المتوسط

2019/08/22 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستواصل أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز والنفط شرقي المتوسط بكل حزم وإصرار.وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية في أنقرة، بأن تركيا ستواصل الدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك في الجزيرة وفي المنطقة بنفس التصميم الذي تدافع به عن حقوق […]

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