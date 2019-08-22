أمنية جلولاء تنفي تعرض قرية الاصلاح الى هجوم من قبل داعش

2019/08/22 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى المجلس المحلي لناحية جلولاء، اليوم الخميس، تعرض قرية الاصلاح بالناحية الى هجوم من قبل داعش.

وقال مسؤول اللجنة الأمنية في المجلس ولهان الكروي لـ"الغد برس"، إن" الانباء التي تتحدث عن تعرض قرية الاصلاح بأطراف الناحية شمال شرقي ديالى ، غير صحيحة".

وأضاف أن" ماحدث هو رصد تحركات مشبوهة قرب القرية واجرت القوات الامنية عملية تمشيط هناك تحسبا لأي طارئ"

وكانت وسائل اعلام ومواقع تواصل تناقلت انباء مفادها تعرض قرية الاصلاح في ديالى الى هجوم لداعش.

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