2019/08/22 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية مكتب سماحة المرجع اليعقوبي في مشهد المقدسة أقيم حفلاً بهيجاً بمناسبة عيد الغدير الأغر يوم العهد المعهود والميثاق المأخوذ يوم تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام هاديا واماماً للامة بعد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)،حيث شهد الحفل جمع غفير من أساتذة وفضلاء الحوزة العلمية في مشهد المقدسة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب المرجع اليعقوبي بمشهد يقيم حفلاً بهيجاً بمناسبة عيد الغدير الأغر النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب المرجع اليعقوبي بمشهد يقيم حفلاً بهيجاً بمناسبة عيد الغدير الأغر) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب المرجع اليعقوبي بمشهد يقيم حفلاً بهيجاً بمناسبة عيد الغدير الأغر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).