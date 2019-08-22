محافظ ذي قار يقاضي مشعان الجبوري بتهمة القذف

2019/08/22 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ذي قار… وجه محافظ ذي قار عادل الدخيلي القسم القانوني لديوان المحافظة برفع دعوى قضائية عبر الإدعاء العام ضد النائب السابق مشعان الجبوري بتهمة القذف بحق العراقيات وأبناء ذي قار.وقال الدخيلي في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “القسم القانوني في ديوان المحافظة سيرفع دعوى جزائية وفق احكام المادة ٤٣٣ […]

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