2019/08/22 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u8HqzPlH87E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قدرات ايران الصاروخية) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قدرات ايران الصاروخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).