الدخيلي: سنرفع دعوى قضائية ضد النائب السابق مشعان الجبوري بتهمة القذف بحق العراقيات وابناء ذي قار

2019/08/22 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الخميس، القسم القانوني لديوان المحافظة برفع دعوى قضائية عبر الإدعاء العام ضد النائب السابق مشعان الجبوري بتهمة القذف بحق العراقيات وأبناء ذي قار

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