القنصلية الايرانية في النجف تعتذر للمواطنة العراقية التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد

2019/08/22 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت القنصلية الايرانية اليوم الخميس، اعتذارا رسمياً الى المواطنة التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد الدولي، في حين طالب نائب محافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي بتعويضها مادياً ومعنوياً.

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