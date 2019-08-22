اندلاع اشتباكات عشائرية مسلحة في الكرمة شمال البصرة

2019/08/22 | 23:18

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ نينوى

كشف النائب عن محافظة نينوى حسين نرمو، الخميس، عن ازدياد ظاهرة تعاطي المخدرات بين شباب المحافظة عقب تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، فيما دعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذه الظاهرة "قبل أن تستفحل و تؤدي إلى زياد

بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس، احباط هجوم داعشي على قرية زراعية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "اهالي قرية الاصلاح في ريف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) بالتعاون مع قوات الجيش والح

بغداد اليوم _ نينوى

اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اليوم الخميس، لواء 30 "حشد الشبك" بمحاولة اعتقال النائب السابق سالم جمعة شبك، واثارة الرعب و"الذعر" في مجلس عزاء والده بعد تطويقه.

وقال باجلان

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