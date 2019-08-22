أطعمة صحية تضر أكثر مما تنفع!

2019/08/22 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذر علماء في هيئة سلامة الأغذية الأوروبية "EFSA" من أن تناول الكثير من بذور الكتان، يمكن أن يسبب تسمماً خفيفاً بأملاح حمض سيانيد الهيدروجين"HCN"على الرغم

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