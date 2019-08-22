أمنيات في ساحة العرضات

2019/08/22 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسين فرحان

تحت ظل شاحنة كبيرة متوقفة في إحدى ساحات بيع الخضار، جلس ابن الرافدين وقد افترش حزمة من قماش البازة التي يتجول بها صباح كل

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