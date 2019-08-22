2019/08/22 | 23:22

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القنصل الايراني يزورها في بيتها ويعتذر رسميا

قدم القنصل الإيراني في النجف الاشرف اعتذار رسمي الى المواطنة التي

تم الاعتداء عليها في مطار مشهد الدولي.

وحضر القنصل الى منزل المواطنة التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد

الدولي".

وقال القنصل ان ماحدث في مطار مشهد المقدسة من قبل احد افراد

الاجهزة الامنية هو لايمثل راي الحكومة الايرانية وشعبها الصديق

وانما هو تصرف شخصي خاطئ وغير مدروس".

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