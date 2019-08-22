المنبر العراقي: يجب وضع خارطة طريق يساهم فيها العراق بصناعة السلام المتبادل بالمنطقة

2019/08/22 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب المنبر العراقي برئاسة أياد علاوي عن اسفه بتحول العراق الى ساحة لصراع، إقليمي وآخر دولي.

وجدد المنبر العراقي في بيان، دعوته الى مؤتمر للأمن والسلام الإقليمي، من منطلق ان اهل المنطقة هم الأولى بحمايتها، مبينا أن هذا المؤتمر ويفترض ان يقوم بتصفير المشاكل بين الدول من جانب، وإلغاء التدخلات في الشؤون الداخلية مباشرة او غير مباشر من جانب اخر، وكذلك تقوية وضمان تبادل المنافع وتوازنها من جانب ثالث.

واشار البيان الى أن المنبر تقدم بمقترح يقضي بوضع خطة طوارئ لضمان سلامة العراق وشعبه في حالة التصعيد او الحرب، مبديا أسفه لعدم تحقق هذه الخطة، وهو ما ساهم في ان يكون العراق عرضةً للهجمات المعلنة وغير المعلنة.

وشدد البيان على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة يساهم فيها العراق بصناعة السلام المتبادل في عموم المنطقة، ووضع سلامة المنطقة وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

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