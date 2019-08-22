ثورة مضادة في إيران تطالب خامنئي بالرحيل!

2019/08/22 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يخفف ما تعاني منه القيادة الإيرانية خارجياً من الحنق الذي يشعر به الإيرانيون في الداخل، إذ لم يتردد المنتقدون المحليون للجمهورية

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