الاتحاد الأوروبي يؤكد تصميمه على وقف الاضطهاد الديني في العالم

2019/08/22 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بروكسل اكد الاتحاد الأوربي اليوم على أن الاضطهاد بسبب المعتقد أو الانتماء الدينيين يعتبر مخالفة للقانون الدولي ويتطلب حشد الجهود لمحاربته.وأعربت مفوضة الاتحاد الاوربي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، في بيان بمناسبة “اليوم العالمي الأول لتكريم ضحايا الاضطهاد المؤسس على دواع دينية”، عن تعاطف الاتحاد مع من دفعوا حياتهم أو تعرضوا للأذى في …

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