محافظ ذي قار يقاضي مشعان الجبوري بتهمة القذف على ابناء المحافظة

2019/08/22 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد بس:

وجه محافظ عادل الدخيلي القسم القانوني لديوان المحافظة، اليوم الخميس، برفع دعوى قضائية عبر الإدعاء العام ضد النائب السابق مشعان الجبوري بتهمة القذف بحق العراقيات وأبناء ذي قار، مديناً التصريحات التلفزيونية غير اللائقة التي تفوه بها الجبوري.





وقال الدخيلي، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "القسم القانوني في ديوان المحافظة سيرفع دعوى جزائية وفق احكام المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ضد النائب السابق مشعان الجبوري، كونه ارتكب جريمة قذف بحق العراقيات و ابناء محافظة ذي قار".

وأدان محافظ ذي قار "التصريحات غير اللائقة التي أدلى بها الجبوري" ، عاداً ما تحدث به "جريمة يجب عدم الوقوف عندها ".

واعرب عن ثقته بالقضاء العراقي "لردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على الآخرين وإيقاف مثل تلك التصرفات اللامسؤولة".

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