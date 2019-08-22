إبراهيم مشارة - -أفكار اغترابية- صوت لبنان المبدع في المهجر

2019/08/22 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_مشارة كلمة ألقيت بالنيابة عني في حفل رعته وزارة الثقافة اللبنانية بمقر بلدية سن الفيل بيروت وتكريم كوكبة من مبدعي لبنان والعالم العربي منهم كاتب المقال يوم الخميس 22 أغسطس:تعود معرفتي ب"أفكار اغترابية" إلى سنوات خلت حين اكتشفت بالصدفة أن الدكتور جميل ميلاد الدويهي يستشهد بمقالة نقدية لي عن النزعة الإنسانية في الأدب المهجري في خضم حديثه في إحدى مقالاته عن الحنين في أدب إخواننا مهاجرة لبنان والشا......

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