وزير النقل الحكومة تتطلع لافتتاح مطار بغداد الدولي امام المسافرين بشكل كامل

2019/08/22 | 23:51

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التقى وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي، اليوم الخميس، اللجنة المعنية بدراسة تسهيل اجراءات دخول مطار بغداد الدولي برئاسة السكرتير العسكري لدولة رئيس الوزراء الفريق محمد

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