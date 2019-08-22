2019/08/22 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، استهداف طائرة تحسس حلقت فوق مقر تابع لقوات الحشد على أطراف العاصمة بغداد .وقال موقع الحشد في بيان إن “الدفاعات الجوية للواء 12 بالحشد الشعبي (النجباء)استهدفت طائرة استطلاع كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد” حسبما افاد موقع السومرية نيوز.واضاف الحشد، في بيان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعلن استهداف طائرة حلقت فوق أحد مقراته النعيم نيوز.

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