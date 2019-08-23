2019/08/23 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت الخلافات السرية داخل هيئة الحشد الشعبي بشأن الموقف الذي يجب أن تتخذه هذه القوة من تطورات التصعيد بين طهران وواشنطن، إلى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف قيادات الحشد الشعبي من الهجمات على مقراته) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف قيادات الحشد الشعبي من الهجمات على مقراته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).