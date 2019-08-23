2019/08/23 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب والرياضة وبالاتفاق مع الحكومة المحلية تقرر اغلاق ملعب النجف الدولي و اكمال نواقصه حسب متطلبات فيفا و اعادة افتتاحه في بداية العام المقبل!! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/23 | 00:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب والرياضة وبالاتفاق مع الحكومة المحلية تقرر اغلاق ملعب النجف الدولي و اكمال نواقصه حسب متطلبات فيفا و اعادة افتتاحه في بداية العام المقبل!!) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب والرياضة وبالاتفاق مع الحكومة المحلية تقرر اغلاق ملعب النجف الدولي و اكمال نواقصه حسب متطلبات فيفا و اعادة افتتاحه في بداية العام المقبل!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).