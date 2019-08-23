قنبلة إلكترونية بمجرد فتحها يمكن أن ينفجر الحاسوب

2019/08/23 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ظهرت قنابل "ZIP" منذ وقت طويل، حيث يزداد حجمها بشكل مطرد عند فك ضغطها وتؤدي إلى تعطيل الجهاز.



ولكن المبرمج ديفيد فيفيلد، تمكن

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