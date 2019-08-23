مواصفات هاتف “شاومي” الجديد بكاميرا 108 بكسل

2019/08/23 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تستعد شركة “شاومي” لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Xiaomi Mi Mix 4 بكاميرا بدقة 108 بكسل في شهر سبتمبر من هذا العام.

وستكون “شاومي” من

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