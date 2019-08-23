الخلاف مع الأب يدفع شاب ذي قاري لقتل نفسه بـ كلاشينكوف

2019/08/23 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ذكر مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن شابا اقدم على قتل نفسه وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.





وقال المصدر لـ"الغد برس"، أن "شابا يبلغ من العمر 14 عاما اقدم على قتل نفسه في منزله بمنطقة حي الحسين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة باستخدام سلاح كلاشنكوف حيث اطلق النار على جسده بمنطقة الصدر"، لافتا إلى أن"المجنى عليه يعيش خلافات كبيرة مع والده".





وبين المصدر، أن "الأجهزة الأمنية في المحافظة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

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