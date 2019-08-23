الهيئة العربية للتصنيع تتعاون مع شركة ألمانية لتعميق التصنيع المحلي

2019/08/23 | 00:28

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجياللبوابات الأمنيةبالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيعوشركة رود آند شفارتس الألمانية العالميةبحث الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والسيد بيتر ريدل رئيس مجلس إدارة شركة “رود آند شفارتس”الألمانية تعزيز التعاون المشترك , في إطار خطة الدولة القومية لنشر البوابات الأمنية وأجهزة فحص محتويات الحقائب بكافة المنشآت والمدن الذكية الجديدة .تأتي تلك المباحثات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لبوابات تأمين مداخل الأماكن والمنشآت الحيوية, من خلال الشراكة مع الخبرات العالمية.في هذا الصدد, أوضح “التراس” أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية ,بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة البوابات الأمنية وفقا لمواصفات الجودة العالمية, بالإضافة لبحث أطر التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الألمانية ،لإقامة صناعة وطنية لبوابات تأمين المطارات والموانئ والمتاحف والأماكن الحيوية والإستراتيجية وأجهزة فحص محتويات الحقائب.وأضاف أن التكنولوجيا بتلك البوابات تمتاز بالدقة وبأحجام وأشكال متعددة لتأمين كافة المنشآت العامة والحيوية والخاصة ,كما يمكن تطويعها لتلبية إحتياجات المستخدم ,مشيرا لأهمية الإستفادة من الخبرات الألمانية المتميزة في هذا المجال والإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة وسد إحتياجات الطلب المتزايد محليا في مواجهة التحديات الأمنية والتصدير لأفريقيا والدول العربية.من جانبه , أشاد السيد بيتر ريدل رئيس مجلس إدارة شركة “رود آند شفارتس “الألمانية بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية , معربا عن إستعداد الشركة للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلي مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا, لتلبية إحتياجات السوق المحلي من البوابات الأمنية والتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط.

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