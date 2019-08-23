2019/08/23 | 00:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | العذاري: نادي النجف تعرض للظلم من سنوات طويلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: AupIYvpnxdg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | العذاري: نادي النجف تعرض للظلم من سنوات طويلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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