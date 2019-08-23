2019/08/23 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر تجمع علماء صلاح الدين بيان جاء فيه : بعد أن شهد العراق أمناً واسعاًبفضل الله وبفضل تلك الفتوة الجهادية التي لبى نداءها أبناء العراق وبعد أن أصبح الحشد الشعبي هو صمام أمان العراق من خلال القاعدة الشعبية التي قررت الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات ، وبعد أن عاد العراق محافظاً على سيادته وهيبته ووحدته …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان صادر عن تجمع علماء صلاح الدين النعيم نيوز.

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