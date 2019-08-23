2019/08/23 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي السماوة تمهل الجهات المسؤولة في المحافظة يومان من اجل مد يد العون لما يمر به النادي من ازمة مالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/23 | 00:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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