الدفاع المدني تعلن اخماد حريق منطقة جميلة بالكامل

2019/08/23 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن اخماد حريق منطقة جميلة بالكامل، فيما اشارت الى ان عملية تبريد الحادث تستمر حتى صباح الغد.وقالت المديرية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث منطقة جميلة بالكامل”، مبينة انها “مازالت مستمرة في عمليات التبريد التي من […]

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