"ميسي اليابان" خارج خطط زيدان

2019/08/23 | 00:53

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أعار ريال مدريد الإسباني لاعب وسطه الهجومي الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو، الملقب بـ"ميسي اليابان"، إلى ريال مايوركا، بحسب ما أعلن الناديان الإسبانيان الخميس.

وكان

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