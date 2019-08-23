احباط هجوم داعشي على قرية الاصلاح شمال شرق ديالى

2019/08/23 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد مصدر محلي في محافظة ديالى، امس الخميس، احباط هجوم لداعش الاجرامي على محيط قرية محررة شمال شرق المحافظة.

وذكر المصدر ان “الجيش والحشد

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