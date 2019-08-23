إيران تزيح الستار عن منظومة باور 373 الصاروخية

2019/08/23 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزاحت إيران اليوم الستار عن المنظومة الصاروخية بعيدة المدى باور 373 محلية الصنع وتعد إيران اليوم سادس دولة في العالم بصناعتها منظومة باور 373 للدفاع الجوي بعيدة المدى القادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وكشف وتحديد هوية مئة هدف في آن واحد وجدولة أولوية التصدي لها.ومنظومة باور 373 الإيرانية محلية الصنع …

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