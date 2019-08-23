2019/08/23 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

فتحت السلطات المختصة في ولاية فلوريدا الأميركية، تحقيقا لمعرفة أسباب الاضطراب العصبي الغامض، الذي أصاب حيوانات الفهد والوشق، وبات يمنعها من التنقل بشكل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرض عصبي "غامض" يهدد حيوانات في أميركا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرض عصبي "غامض" يهدد حيوانات في أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).