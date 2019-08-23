نوكيا تحضر لمفاجأة.. هاتف يدعم

2019/08/23 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف موقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار التقنية، عزم شركة "إتش إم دي العالمية"، التي تعمل على تطوير وتسويق هواتف بعلامة "نوكيا"، إطلاق هاتف

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