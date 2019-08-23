2019/08/23 | 01:26

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وزير النقل السابق يكرر تحذيراته من ربط العراق بالكويت عبر سكة الحديد !

الجمعة

23

أب

2019 :

01:03 am

77

الفضل يعود لكل الخيرين اللذين قدموا لنا الدعم المعنوي والمؤازرة

الإعلامية وربما هنالك الكثير من المسؤولين عملوا على ذلك من خلف

الكواليس لظروفهم الخاصة تجنبوا الظهور الإعلامي نبارك لك عراقي وطني

مخلصملاحظة مهمة جدا وهي عنوان كتاب مجلس الوزراء فيه مؤشر لتشكيل

لجنة فنية مشتركة بين العراق والكويت بخصوص الربط السككي وعليه نحذر

من تشكيل لجان مشتركة ولاسيما مع الكويت ولدينا تجارب سلبية في اللجان

السابقة ونشيركم الى قرار مجلس شورى الدولة رقم 89 لسنة 2009 والذي

يحذر من التفاوض مع دول الجوار حول أي موضوع يتعلق بالحدود لعدم توفر

المفاوض الكفء لمفاوضي دول الجوار ولاسيما الأساليب التي استخدمتها

الكويت مع الوفود العراقية السابقة ..علما بان الموضوع لايحتاج لجنة مشتركة وعلى الجانب العراقي تشكيل لجنة

عراقية لتقرير مصلحة العراق ..عامر عبد الجبار اسماعيل

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