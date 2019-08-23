بالوثيقة.. دعوة لمشايخ شمر لاغلاق الحدود العراق بوجه ايران

2019/08/23 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا عبدالله عجيل الياور شيخ مشايخ شمر، الى اغلاق الحدود بوجه ايران وذلك بعد اعتداء ضابط ايراني بالضرب على امرأة عراقية، وفقا لوثيقة مكتوبة حصلت عليها “كلكامش برس”.

وقام ضابط إيراني يحمل رتبة ملازم أول بضرب امرأة خمسينية عراقية من مدينة النجف.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه المرأة وهي تتحدث عن تعرضها للضرب.

بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية ، أحمد الصحاف، امس الاربعاء، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب المبرح في مطار مشهد الإيراني على يد ضابط يعمل في المطار.

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