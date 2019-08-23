بالجرم المشهود.. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة بيع فتاة

2019/08/23 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الخميس، القبض على متهمة أثناء محاولتها بيع فتاة شرقي العاصمة بغداد.

وقال معن في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على احدى المتهمات التي تقوم بالمتاجرة بالبشر”.

وأضاف معن “القي القبض عليها شرقي العاصمة بغداد، وبالجرم المشهود إثناء محاولتها بيع احدى الفتيات، وتم تدوين أقوال المتهمة وإحالتها للقضاء”.

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