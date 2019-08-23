الخارجية تصدر بيانا بشأن تعرض امرأة عراقية للضرب في مطار مشهد

2019/08/23 | 01:53

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، بيانا بشأن تعرض امرأة عراقية للضرب من قبل ضابط ايراني في مطار مشهد.

واكدت الخارجية في بيانها، انها "فور تلقيها نبأ تعرّض السيّدة العراقـيّة للاعتداء في مطار مشهد أنّها قد تابعت القضيّة من كثب؛ للوقوف على الحادثة".

واضافت، أن "الوزير محمد علي الحكيم وجه القنصل العامّ في مشهد باستجلاء تفاصيل الحادث، وإعداد مُذكّرة إلى وزارة الخارجيّة الإيرانيّة لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ المُعتدِي، كما قامت وزارة الخارجيّة العراقـيّة بالتنسيق مع سفارة جمهوريّة إيران لدى بغداد في هذا الشأن".

وتابعت ان "القنصل الإيرانيّ في النجف زار السيّدة المُعتدَى عليها في بيتها، وقدّم اعتذار الحكومة الإيرانيّة إليها، وتكفل بعلاجها".

وبينت الخارجية ان "الحكيم قد كلف المتحدث الرسمي باسم الوزارة بزيارتها بغرض الاطمئنان عليها، والاطلاع على حالتها الصحية، وفي هذا الصدد تعرب وزارة الخارجيّة أنّها تُتابِع بشكل مُتواصِل أوضاع جميع العراقـيّين بصفة دائمة، ولن تدخر جهداً في تقديم كلّ أشكال المُساعدة المُمكِنة".

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