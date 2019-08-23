3 أندية تفتح الباب لعمرو وردة من أجل

2019/08/23 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد موقع "فوتبول 365" الفرنسي اهتمام 3 أندية فرنسية بخدمات المصري عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني، فيما أشارت إلى وجود اهتمام به أيضا

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