فيحان مغرداً: من يضع سيادة العراق اولاً سيخلده التاريخ والشعب

2019/08/23 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد رئيس كتلة صادقون النيابية ، اليوم الجمعة، أن من يضع سيادة العراق اولا سيخلده التاريخ والشعب لانه سيعيد هيبة العراق المفقودة.

وقال فيحان

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