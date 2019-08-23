عبدالرحمن إبراهيم محمد - هل آن لنا أن نعى الدروس؛ بلا مزايدات؟: “الأمة ماتت لو مات الضمير”

2019/08/23 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرحمن_إبراهيم_محمد أعود إلى مداخلة سابقة إثرت فيها قضية المواجع التى لا تنتهى فى السودان والمتاجرة بعذابات المسحوقين المتنامية رغم ثورة وعى إنتظمت الوطن فى حدث ما رأيت ولاقرأت ولا سمعت له مثيلا فى تاريخ الشعوب والأمم.ثورة وحدت فيها عذابات الجميع وتهميش الكل من أجل مصالح حفنة من المتعلمين؛ ولا أقول المثقفين -- فالثقافة تستدعى الإلتزام الأخلاقى بقيم الإستنارة والضمير، ثورة خلقت لأول مرة فى تاريخ الأمة إحساسا مشتركا ب......

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