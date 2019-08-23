المحطة النهائية لـ”غريس 1″.. هل هي من أسرار بيع النفط الإيراني؟

2019/08/23 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قابلت طهران تهديد واشنطن باعتبار أي محاولة تموين أو دعم لناقلة “أريان داريا 1” التي عرفت سابقا باسم “غريس1” بمثابة دعم منظمة

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