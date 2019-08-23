﻿روسيا تطلق أول

2019/08/23 | 02:26

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أطلقت روسيا صاروخا أمس الخميس يحمل على متنه أول روبوت بملامح بشرية، من صنعها، سينزل في محطة الفضاء الدولية خلال

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