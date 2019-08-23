2019/08/23 | 03:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشتاك الهم يا هوى مشتاك دكيت كهوة اداء جميل للشاعر والمهوال عدي الكعبي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8kdlgHNghA0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشتاك الهم يا هوى مشتاك دكيت كهوة اداء جميل للشاعر والمهوال عدي الكعبي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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