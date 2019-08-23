بالفيديو.. الحشد الشعبي ينشر فيديو استهداف طائرة استطلاع

2019/08/23 | 03:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الحشد الشعبي العراقي شريط فيديو قال إنه يظهر عملية استهداف قواته طائرة استطلاع حلقت فوق أحد مقراته قرب العاصمة بغداد، اليوم الخميس....

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